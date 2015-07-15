General mobile discovery numara engelleme / kaldırma nasıl yapılır
General Mobile discovery modeli akıllı telefonlar arasında büyük bir talep görmüştü. Bir çok kişi bu telefonda numara nasıl engellenir konusunu merak etmektedir.
General Mobile Discovery numara kaldırmak için aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacaktır.
Engelleyeceğiniz numara ilk olarak sim karta kopyalayınız.Sim karttan numara engelleme yapılmıyor.Mecburen telefon hafızasına rehberinizi taşımanız gerekmektedir.
– Engelleyeceğiniz kişiye gelin ve tıklayın.
– Sağ alt köşedeki 3 nokta (özellikler) menüsünü açın.
– Gelen çağrıyı bloke et [ ] şeklinde ayarın yanındaki kutuyu işaretleyin.
– Eğer bloke etmekten vazgeçerseniz bu kutuya tekrar tıklamanız yeterli.
alis ve alis
17 Mayıs 2017 at 15:52
cok tesekkr ederim allah razi olsun