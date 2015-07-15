General mobile discovery numara engelleme / kaldırma

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10000-20000 TL arası alınabilecek araba modelleri Herkes bir araba sahibi olmak ister fakat maalesef artan ÖTV’ler, ek vergiler sebebiyle bugün 40 bin – 50 bin TL altına sıfır bir araç sahibi olmak imkansız. Buna rağmen...

Google Pixel 2 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı Google Pixel ve Pixel XL modelleri çıkalı altı ay oldu fakat her iki cihaz da büyük beğeni topladı. Nexus serisi yerine geçen akıllı telefonlar için söylentilere göre yeni model...