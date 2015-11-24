General Mobile Discovery mesaj (SMS) engelleme nasıl yapılır?

General Mobile Discovery mesaj engelleme nasıl yapılır?

General Mobile Discovery akıllı telefon modeli bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır.Bu modeli kullananlar genellikle mesaj engelleme nasıl yapılır diye merak ediyor.

Discovery mobile numara engellemek için 2 yöntemide kullanabilirsiniz.Spam reklamlarından kurtulmak istiyorsanız size mesaj gönderen numaraları telefon kaydedip komple engelleyebilirsiniz.Daha iyi yöntem ise Postman-Block eklentisi kurmak olacaktır.Bu uygulamayı yükledikten sonra istemediğiniz mesajları gönderenleri ekleyip size bir daha mesaj gönderemiyecekler.Fakat bazen bankadan gelen şifreleride engelleyebiliyor.Bunu önlemek için ise trusted senders = güvenilen göndericiler listesine ekleyiniz.

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