General Mobile Discovery mesaj (SMS) engelleme nasıl yapılır?

General Mobile Discovery mesaj engelleme nasıl yapılır?
General Mobile Discovery akıllı telefon modeli bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır.Bu modeli kullananlar genellikle mesaj engelleme nasıl yapılır diye merak ediyor.
Discovery mobile numara engellemek için 2 yöntemide kullanabilirsiniz.Spam reklamlarından kurtulmak istiyorsanız size mesaj gönderen numaraları telefon kaydedip komple engelleyebilirsiniz.Daha iyi yöntem ise Postman-Block eklentisi kurmak olacaktır.Bu uygulamayı yükledikten sonra istemediğiniz mesajları gönderenleri ekleyip size bir daha mesaj gönderemiyecekler.Fakat bazen bankadan gelen şifreleride engelleyebiliyor.Bunu önlemek için ise trusted senders = güvenilen göndericiler listesine ekleyiniz.
Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum olarak yazınız.Gerekli yardımı hemen size göstereceğiz.
Kadir
27 Şubat 2016 at 02:59
Öncelikle güzel bir paylaşım olmus ama tam olarak nasıl olacağını anlayamadm resimli olarak anlatım yaparsanız çok daha güzel olacak ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.
yagmur
30 Ağustos 2016 at 19:15
Ben çağrıyı bolke edince msj gelmeye devam ediyo onu nasil yapcam
Teknoloji
31 Ağustos 2016 at 18:34
Yağmur hanım peki sizi arayabiliyor mu?
ESKuanet
22 Eylül 2016 at 09:48
GENERAŞ MOBİL ETİLT2 TLF VAR..TELEFONUMDA ARAMA ENGELLEME VAR MESAJ ENGELLEME YOK.BAHSETTİĞİNİZ PROGRAMI YÜKLÜYORUM MESAJ GELİYOR ENGELLENENLER LİSTESİNDE BELLİ. DİĞER KİŞİLER KISMINDAN ARAMA ENGELLEME VAR SADECE ARAMA ENGELLEDİĞİM HALDE MSJ YİNE GELİYOR.NE YAPMAM GEREK..
WODOFONU ARADIM TAMAMEN MSJ ENGELLİYOR NE BEN NE KARŞI TARAFTAN GELEBİLİYOR BU KEZDE İSTEDİĞİM MSJ BİZE ULAŞMIYOR.YARDIMLARINIZ LÜTFEN
Teknoloji
23 Eylül 2016 at 11:20
Bu sorun ile ilgilenip size bilgi vereceğiz.
Bahar
31 Ekim 2016 at 08:37
General mobil 4g dual telefonundan gelen sms leri nasıl engellerim yardımcı olunuz
Rukiye
5 Kasım 2016 at 10:18
com inşallah olur tkş ederi
Ajbsjsks
5 Kasım 2016 at 18:27
Ben hala yapamiyorum
Aysun
24 Aralık 2016 at 13:31
Ben çağrıyı doğrudan bloke ediyorum ve kendiliğinden kalkıyor sürekli kalıcı olarak nasıl engelleyeceğim. Sinirleniyorum sürekli engelin kalkmasına
Teknoloji
24 Aralık 2016 at 13:54
Aysun hanım biz denedik ama herhangi bir kalkma olmadı.Hepsi birden mi kalkıyor yoksa sadece bir tanesi mi?