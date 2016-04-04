General Mobile 4G modeli 4.5G ayarı nasıl yapılır?

General Mobile 4G 4.5G Ayarları Nasıl Yapılır?
General Mobile 4G Android One akıllı telefonu uygun fiyat ve yüksek performans ile bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır.Bu model Türkiye’de satılan ilk 4.5G uyumlu telefon arasında yer almıştır.
1 Nisan 2016 günü Tüm Türkiye 4.5G hizmetine geçiş yaptı.Milyonlarca kişi günler öncesinde SIM kartlarını değiştirerek gerekli ayarlamaları yaptı.Bir ziyaretçimiz General Mobile 4G akıllı telefon modelinin 4.5G ayarlarının nasıl yapacağını bize sormuştur.Bizde bu soruyu yayınlamak istedik ve bu sorun ile karşılaşan diğer ziyaretçilere faydası olacağını düşündük.4.5 G ayarını açmak için cihazınızın ayarlar bölümüne gidin. Daha sonra şebeke ayarlarının olduğu bölümde şebeke modu bölümüne girin. Burada 4G veya LTE olarak yazan seçeneğin seçili olması gerekiyor.
Not: Android One 4G hakkında herhangi bir sorun ile karşılaştırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
Hasan
6 Nisan 2016 at 01:25
Benim telefonumda 3,2 ve LTE yaziyor 4g yok bende ne yapmaliyim
Yasin
11 Nisan 2016 at 22:14
4g one bütün ayarlarını yapmama rağmen lte yazısını göremiyorum
Abdulnsamet
11 Haziran 2016 at 14:09
Bende 4g yok 3,2 lte var telefonun gm 4g neyapabilirim
mahsun
15 Ağustos 2016 at 22:41
general mobile 4G için 4g Türkiye’de kullanılamıyor. çok araştırdım. lte ‘yi seçmek çözüm değil 3g formatında çalışıyor.
Mustafa
26 Ağustos 2016 at 15:12
Android one 4 g için lte yi açtıktan sonra 4.5 g açılmıyor . Açılması için telefonu kapatıp tekrar açmayı deneyin
Ali
4 Kasım 2016 at 10:02
General mobile 4g telefonun arada bir şebeke çekmiyor şebeke ayarlarına gidiyorum aktif değil şebeke taraması yapılamıyor kapatıp açınca düzenliyor ne yapmalıyım.
Mahmut
9 Aralık 2016 at 19:37
Abi bende şebeke ayarları yok.
Teknoloji
9 Aralık 2016 at 22:43
Mahmut bey marka modeliniz nedir
Mustafa
10 Aralık 2016 at 21:29
Mrb bnm generalmobile 4.5g telefonum var goruntulu konusmak istiyorum omuyor beni ariyanlar telefon caliyo diyo ama malesef calmiyo telefon sadece normal arama yapiliyor bi yardimci olursaniz sevinirim teşekkürler
Teknoloji
11 Aralık 2016 at 14:21
Mustafa Bey GM 5 Plus’ta orjinal olarak görüntülü konuşma özelliği yoktur.Bunun için 3.parti uygulamaları kullanmaktasınız. Google Duo gibi görüntülü konuşma uygulamaları ile sorunsuz olarak görüşme yapabilirsiniz.
Altay
20 Aralık 2016 at 20:45
Benimki GM 5 plus nasıl geçerim 4.5 g ye
Zeynep
8 Ocak 2017 at 08:58
İyi günler ben ağ ayarlarını sıfırladım şimdi ise ağ çekiyor ama internete giremiyorum ne yapabilirim.
hsjdg
26 Şubat 2017 at 12:35
Genaral mobile 4.5 g li olamıyordu m
Ferhat
2 Mart 2017 at 20:46
Telefonum gm4g turkcellim salla kazan yapamiyorum (3G,4g ve LTEÖnerilir) var başka bişiy yok
Busra
4 Mayıs 2017 at 07:09
Mobil veriyi açıyorum ama internet ağı görünmüyor