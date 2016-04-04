General Mobile 4G modeli 4.5G ayarı nasıl yapılır?

General Mobile 4G 4.5G Ayarları Nasıl Yapılır?

General Mobile 4G Android One akıllı telefonu uygun fiyat ve yüksek performans ile bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır.Bu model Türkiye’de satılan ilk 4.5G uyumlu telefon arasında yer almıştır.

1 Nisan 2016 günü Tüm Türkiye 4.5G hizmetine geçiş yaptı.Milyonlarca kişi günler öncesinde SIM kartlarını değiştirerek gerekli ayarlamaları yaptı.Bir ziyaretçimiz General Mobile 4G akıllı telefon modelinin 4.5G ayarlarının nasıl yapacağını bize sormuştur.Bizde bu soruyu yayınlamak istedik ve bu sorun ile karşılaşan diğer ziyaretçilere faydası olacağını düşündük.4.5 G ayarını açmak için cihazınızın ayarlar bölümüne gidin. Daha sonra şebeke ayarlarının olduğu bölümde şebeke modu bölümüne girin. Burada 4G veya LTE olarak yazan seçeneğin seçili olması gerekiyor.

Not: Android One 4G hakkında herhangi bir sorun ile karşılaştırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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