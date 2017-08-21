Gelen Soru: Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe yazmanın oldukça sıkıcı ve teferruatlı bir iş olduğunu biliyoruz fakat günün birinde mutlaka karşımıza çıkıyor.

Özellikle resmi kurumlarda işlem yaparken dilekçe yazmak şart oluyor. Bu yüzden de dilekçe nasıl yazılır, nasıl dilekçe yazılır gibi konulara hakim olmamız gerekiyor.

Nasıl Dilekçe Yazılır?

Öncelikle dilekçe yazarken sade ve resmi bir dil kullanmak şarttır. Dilekçelerde gereksiz anlatım ve ayrıntılardan kaçınılır. Başlık ile başlanır ve buraya ilgili kurumun adı yazılır. Dilekçeler kısa olmakla birlikte, beyaz kağıt kullanılır ve arka tarafa geçilmez fakat eğer gerekli olursa, ikinci bir kağıt seçilir.

Uygun bir dilekçe ya bilgisayar, ya da daktiloyla yazılır. Eğer el yazısı kullanacaksanız mutlaka yazınız okunaklı olmalıdır. Ciddi üslubun yanı sıra, dilekçede talep edilenler de yasal sınırlar içinde olmalıdır. Eğer ortada şikayet veya istek varsa, bu durum belgelendirilmelidir.

Dilekçede doğru noktalama işaretleri şartken, aynı zamanda imza, dilekçeyi yazanan adı ve açık adresi de yer almalıdır. Eğer dilekçenin yanında çeşitli dosya ve ek belgeler gönderiliyorsa, dilekçe sonuna ‘Ekler’ adı altında bir başlık konulmalı ve bunlar belirtilmelidir.

Eğer dilekçede amaç kurumu bilgilendirmekse, yazının sonuna ‘Durumu bilgilerinize arz ederim’ yazılır. Kurumdan bir talepte bulunacaksanız da, bu sefer sona ‘Gereğini arz ederim’ ibaresi eklenebilir. Dilekçelerde gerekli olmadıkça kısaltma kullanılmaz ve kişilere değil, kurumlara hitap edilir. Alt makamlardan rica edilirken, üst makamlardan ise arz edilir. Eğer vatandaşsanız da sadece arz edersiniz.

Dilekçelerde başlık kısmı ortalanırken, sağ ve sol köşelerde de bir miktar boşluk bırakılır. Tarih, isim, adres ve imza gibi gereklilikler de sağ alt köşeye sonda eklenir.

Dilekçede Neler Olur?

Dilekçde bulunan 6 temel unsur şöyledir;

Tarih Makamın adı ve adresi Dilekçe metni İmza Yazan kişinin adı Yazan kişinin adresi

Dilekçe Örneği

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Kredi Dairesi Başkanlığına

ANKARA

Kurumunuzdan burs/kredi almaktayım ………..Ünıversitesinden …/…/… tarihinde ayrılarak…/…/… tarihinde ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.

Gerekli belgeler ekte olup, nakil işlemlerinin yeni okuluma yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/…/201..

İmza

Ad Soyad

EKLER:

1-Eski okuldan ayrıldığınız tarih ve sınıfı gösterir belge

2-Eski okuldan başarılı bir şekilde ayrıldığınızı gösterir belge (burs için)

3-Yeni okuldan kayıt olduğunuz tarih ve sınıfı gösterir belge

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