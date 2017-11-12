Geçici engellendin uyarısı (İnstagram)

Instagramda geçici engellendin uyarısı alıyorsanız ve engellemeyi nasıl kaldırırım diye merak ediyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Instagram dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır.Tabi bu uygulamanın popüler olmasının sebepleri arasında sistemlerini devamlı kontrol ederek sıkıntısız olarak sürdürmelidir.İnstagram önceden gençlerin tercih ettiği bir platformdu.Fakat son zamanlarda artık 7’den 70’e kullanılıyor.

Mail bölümümüze gelen bir destek sorusunu yanıtlamak istedik.Ziyaretçimiz İnstagram’da geçici olarak engellendin uyarısı aldığını yazmıştır.Bu uyarıdan nasıl kurtulacağı konusunda yardım istemiştir.

İnstagramda takip ve takipleri bırakma limitleri bulunuyor.Limitlere geldiğinizde İnstagram sizin karşınıza şu uyarıyı çıkaracaktır.

“Görünüşe göre bu özelliği çok sık kullanarak kötüye kullanıyordun, bu özelliği kullanman geçiçi olarak engellendi. Topluluğumuzu korumak için bazı içerik ve işlemleri kısıtlıyoruz. Hata yaptığımızı düşünüyorsan bize bildir.”

Bu uyarıyı aldıktan sonra takip etmeye çalıştığınızda her seferinde aynı uyarı ile karşılaşacaksınız.İnstagram geçici engellendin sorunundan kurtulmak için en az 24 saat hiç birşey yapmadan beklemeniz gerekmektedir.1-2 gün içerisinde sorun kendi kendine çözülecektir.

İnstagramda geçici engelleme sebepleri arasında;

Kısa sürede çok fazla kişiyi takip etmek.

Kısa sürede çok fazla kişiyi takibi bırakmak.

Aynı veya farklı hesaplara kısa sürede çok sayıda benzer yorum yapmak.

Kısa sürede çok fazla gönderiyi beğenmek.

Normal şartlarda 1-2 gün içerisinde sorunlar düzeliyor.Ama 1 hafta içinde düzelenlerde görülmektedir.

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