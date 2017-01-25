Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı 100 milyonu rahat geçecek

Dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım sitesi olan Youtube.com’da Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısını en çok izlenenler arasında yer almaya devam ediyor.

Çağatay Akman’ın bu şarkısı 12 aralık 2016 günü youtube’da yayınlandıktan sonra büyük bir patlama yaptı diyebiliriz.Yayınlandığı ilk günden itibaren tam 43 gün içerisinde tam 88 milyon kez izlendi.

Ulaşması çok zor olan bir rakama 2 ayı bulmadan ulaşan Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı birçok programlarda da yer aldı.Tabi youtube’da hemen emek avcılarıda iş başına geçti.Başkalarının üzerinden geçinmeyi seven emek hırsızları bu şarkıyı kendi kanallarına yükleyerek izlenme oranlarını artırmaktadır.Video’nun telif hakkı elinde olmayan kanallarda bile yayınlanan şarkı izlenme oranları milyonları çok rahat görmektedir.

Ortalama olarak günde 2 milyon izlenme oranına ulaşan Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı kısa sürede 100 milyon gibi etkili bir rakamı kolayca aşacak gibi gözükmektedir.

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