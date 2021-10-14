Bilim ve Teknoloji

Galaxy Z Fold 3 silikon kılıf

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
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Samsung Galaxy Fold 3 modeli katlabilir ekran teknolojisi ile büyüledi. Bu akıllı telefona sahip olmak isteyenler 21.999 TL civarlarında parayı gözden çıkarmaktadır. Bu telefonu aldığınızda kılıfsız kullanmak gerçekten cesaret istemektedir. Herhangi bir düşme yada çizilme sonrası insanın canı acıyacaktır. Hal böyle olunca Samsung Galaxy Fold 3 kılıfsız kullanmamak gerekiyor.

Samsung resmi internet sitesine girdiğimizde orjinal kılıf modellerini gördük. Galaxy Z fold 3 orjinal kılıf modellerine baktığımızda neredeyse yeni bir telefon fiyatı kadar. 599 TL ile 1499 TL aralığında değişiyor.

Samsung’un resmi internet sitesinde satılan en ucuz Galaxy Fold 3 silikon kılıfı görüyoruz.  3 farklı renk seçeneği ile satılmaktadır.

Fiyatı 599 TL

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
0 1 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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