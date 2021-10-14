Galaxy Z Fold 3 lüks deri kılıf fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy Fold 3 modeli 21 Bin TL’lik fiyatı ile piyasanın en pahalı telefonu diyebiliriz. Tabi piyasada bu tarz bir teknoloji tasarımı bulunmuyor. Katlanabilir olduğu için özellikle film tutkunları bu telefonu çok tercih ediyor. Bu telefonu aldıktan sonra mecburen kılıf kullanmak gerekiyor. Samsung’un resmi alışveriş sitesine girdiğimizde ise Galaxy Z Fold 3 kılıf fiyatlarını görünce pekte şaşırmadık.

Galaxy Z Fold 3 Leather Flip Cover kılıf 1.499 TL’den satılıyor.Bu kılıf lüks orjinal deriden yapılmış. Ayrıca telefon arkasında bulunan kayış sayesinde daha güvenli bir tutuş hisse size sunuyor.

21.999 TL’lik bir telefon aldıysanız artık güzel sağlam bir kılıf için paraya kıymanız gerekiyor. Tabi internet E-Ticaret sitelerinde daha uygun fiyatta kılıf modelleri bulunuyor. Uygun fiyatta olanlar orjinal deri olmuyor. Artık tercih size kalmış.

Samsung’un resmi alışveriş sitelerinde Galaxy Z Fold 3 için kılıf ve aksesuar modellerine bakabilirsiniz