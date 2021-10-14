Bilim ve Teknoloji

Galaxy Z Fold 3 lüks deri kılıf fiyatı belli oldu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
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Samsung Galaxy Fold 3 modeli 21 Bin TL’lik fiyatı ile piyasanın en pahalı telefonu diyebiliriz. Tabi piyasada bu tarz bir teknoloji tasarımı bulunmuyor. Katlanabilir olduğu için özellikle film tutkunları bu telefonu çok tercih ediyor. Bu telefonu aldıktan sonra mecburen kılıf kullanmak gerekiyor. Samsung’un resmi alışveriş sitesine girdiğimizde ise Galaxy Z Fold 3 kılıf fiyatlarını görünce pekte şaşırmadık.

Galaxy Z Fold 3 Leather Flip Cover kılıf 1.499 TL’den satılıyor.Bu kılıf lüks orjinal deriden yapılmış. Ayrıca telefon arkasında bulunan kayış sayesinde daha güvenli bir tutuş hisse size sunuyor.

21.999 TL’lik bir telefon aldıysanız artık güzel sağlam bir kılıf için paraya kıymanız gerekiyor. Tabi internet E-Ticaret sitelerinde daha uygun fiyatta kılıf modelleri bulunuyor. Uygun fiyatta olanlar orjinal deri olmuyor. Artık tercih size kalmış.

Samsung’un resmi alışveriş sitelerinde Galaxy Z Fold 3 için kılıf ve aksesuar modellerine bakabilirsiniz

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
0 9 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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