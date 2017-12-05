Galaxy S9’da microSD desteği olmayabilir

Samsung Galaxy S9 şu an sosyal medyada en çok söylentileri olan model olma yolunda bir numara diyebiliriz.

2018 yılının ilk amiral gemsii modeli olacak olan Galaxy S9’da microSD hafıza kart desteği olmayabileceği konuşuluyor.Samsung bir ara amiral gemisi modellerinden bu desteği kaldırmıştı.Fakat gelen tepkilerden sonra tekrardan telefonlarına microSD yuvası koydu.Galaxy S9’da olmayabileceği söylentisi ise dahili depolama hafızasının 512 GB olabileceğinden kaynaklandığı söyleniyor.

Techradar’ın haberine göre Galaxy S9 256 GB ve 512 GB dahili depolama hafızasına sahip olabileceği yazdı.Tabi bu kadar yüksek dahili depolama hafızaları olduğu zaman hafıza kartına ihtiyaç kalmayacaktır.MicroSD desteğinin diğer olmamasının avantajı olarak performans gösteriliyor.Hafıza kartı kullanımında telefonun performansının azda olsa yavaşlattığı söylentiler arasında yer almaktadır.

Bizim görüşümüz ise artık Samsung, çıkacak telefonlarında hafıza kart desteğini eksik etmeyecektir.Ne kadar dahili depolama büyük olursa olsun hafıza kartı ihtiyacı her zaman olmaktadır.

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