Galaxy S9 ve S9 Plus Türkiye fiyatı tahminleri

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için her gün söylenti haberler çıkmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Galaxy S8

Son haberlere göre Galaxy S9 ve Plus modelinin yurtdışı fiyatı belli oldu. Tabi resmi bir açıklama olmadığı için sadece söylenti haber diyebiliriz.

Samsung Galaxy S9 yurtdışında 841 euro’dan satılacağı, Galaxy S9 Plus modeli ise 997 euro’dan satılacağı belirtiliyor. Tabi bu rakamlar bir Twitter hesabından gelmiş. Bu yurtdışı fiyatları bile bu telefonu almak isteyenlerin hayallerini suya düşürebilir.

Neden derseniz Yurtdışında Galaxy S9 3900 TL’ye, Galaxy S9 Plus ise 4600 TL’ye satılacak. Bu fiyatlar ile Türkiye’ye gelse bile düşündürecek.

Galaxy S9 Plus Türkiye satış fiyatı 4500 TL civarında, Galaxy S9 Plus modeli ise rahatlıkla 5000 TL civarında olacak. Bakalım bu rakamlar resmi olarak açıklandıktan sonra daha da netleşecektir.

Bu arada Samsung bu yeni 2 modelini 25 Şubat 2018 günü tanıtacak ve Mart ayı sonlarına doğru yurtdışında satışa sunulması bekleniyor.

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