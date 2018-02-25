Galaxy S9 Plus LED cüzdan kılıf

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus ve Galaxy S9 modelleri bu ay içerisinde yapılacak olan etkinlik ile resmi olarak tanıtılacak.

Akıllı telefon tutkunları uzun süredir Galaxy S9 ve Plus modellerinin tanıtılmasını bekliyor. Bu 2 yeni model henüz resmi olarak tanıtılmadı fakat youtube’da yayınlanan bir videoda Galaxy S9 kılıfları ve Galaxy S9 Plus kılıfları tanıtıldı. Hatta tanıtılan kılıfların içine telefonlar yerleştirildi.

Galaxy S9 Plus kılıf çeşitlerine baktığımızda LED kapaklı kılıf modelinde Galaxy S9 Plus’un arka tarafında çift kamera olacağını görüyoruz. Galaxy S9 Plus LED kapaklı kılıf modelinin kapak kısmı gerçekten bir harika diyebiliriz. Kapağı kapattığınızda bütün veriler tamamen kapağa yansıtılıyor.

Videoda gösterilen diğer Galaxy S9 kılıf ve Galaxy S9 Plus kılıf çeşitleri şöyle;

– Alcantara kılıf

– Clear View kılıf

– LED Flip cüzdan kılıf

– Koruyucu Stand kılıf

– Silikon kılıf olmak üzere 5 farklı model bulunuyor.

Zaten Samsung uzun zamandır S modellerine bu kılıf çeşitlerini sunmaktadır. Herhangi bir farklı bir kılıf tasarımı yer almıyor.

Geçen sene çıkan Galaxy S8 kılıf fiyatlarına göre kıyasladığımızda Galaxy S9 kılıf fiyatları ise büyük ihtimal 189 TL’den başlayacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)