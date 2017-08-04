Galaxy S8’in eksileri ve artıları

İlk olarak tasarım özelliklerinden başlamış olacak olursak, önü ve arkası CorningGorillaGlass 5 ile korunan S8+, yan çerçevelerinde alüminyum araç-gereç kullanıyor.

Telefon doğal ki ilk bakışta ekran kasa oranıyla dikkat çekiyor. %84 ekran kasa oranına haiz aygıt, hemen hemen çerçevesiz yapısıyla oldukça etkisi altına alan görünüyor.

Diğer modellerden de alışık olduğumuz gibi yine IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan Galaxy S8+’da, bu sefer fizikselana ekran tuşu yer almıyor. Bunun yerine ekranın altında baskı hassasiyetini algılayabilen bir mekanizma içeriyor.

Parmak izi sensörü bu sefer arka tarafta kameranın yanında yer alırken, ön tarafta Iris tarayıcı bulunuyor. Tuş yerleştirmelerine baktığımızda ise sol tarafta ses açma kapama tuşları veBixby tuşunu, sağ tarafta ise güç butonunu görüyoruz. Cihazın alt tarafında USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve mono hoparlörbizi karşılıyor.

6.2 inç boyutlu devasa bir ekrana sahip olmasına rağmen neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğu için bizlere devasa bir telefon hissini vermeyenGalaxy S8+ modeli Super AMOLED panel kullanıyor ve 1440 x 2960 çözünürlük sunuyor. Ekranda yineAlways On özelliği kullanılıyor bu da şu demek oluyor cihazın güç tuşuna basılmamasına rağmen her zaman saat, zaman ve bildirimleri görüntüleyebiliyoruz.

Türkiye’ye satılan modelde 10 nm sürecinde üretilenExynos 8895 işlemcisinden gücünü alan telefonda, bu işlemcinin yanı sıra Mali-G71 MP20 GPU, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteği bulunuyor.

Arka tarafında Dual Frame işlemcisi ile güçlendirilmiş, Dual Pixel Teknolojili F/1.7 diyafram değerine sahip 12 MP’lik kamera ile gelen cihazda, bir de otofocus destekli 8 MP ön kamera bulunuyor.

3500 mAh pil kapasitesine sahip Galaxy S8+ modelinde diğer modellerde de olduğu gibi hızlı şarj desteği bulunuyor. Aynı şekilde kablosuz şarj desteği de devam ediyor.

Galaxy S8+ Artıları

+ %84 oranında çok başarılı ekran kasa oranı

+ 10 nm işlemci ve son teknoloji özellikler

+ Ön ve arka kamera kalitesi

+ Uzun pil ömrü

Galaxy S8+ Eksileri

– Stereo hoparlör yok

– Yüksek fiyat

Galaxy S8+ teknik özellikleri ve fiyatı

Boyutlar:159.5 x 73.4 x 8.1 mm ve 173 gram

Ekran:6.2 inç 1440 x 2960 çözünürlük – CorningGorillaGlass5

İşlemci:Exynos 8895

GPU: Mali-G71 MP20

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB + microSD kart desteği

Kamera: F/1.7 diyafram değerine sahip 12 MP arka kamera, Dual Pixel teknolojisi, 8 MP otofocus destekli ön kamera

İşletim sistemi:Android7.0Nougat

Batarya: 3500 mAh

Fiyatlar:3581 TL

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