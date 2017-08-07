Galaxy S8 zil sesi değiştirme

Samsung Galaxy S8 modelinde zil sesi nasıl değiştirebilirim diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonlarında pek çok kişi zil sesi değiştirmeye çalışırken sorun yaşıyor fakat aslında yapılması gerekenler oldukça basit.

2017 yılının en çok satan telefonlarından Galaxy S8 serisinde, root veya herhangi bir işlem yapmadan kolaylıkla zil sesini değiştirmek mümkün. Bunun için yapılması gereken ise cihazın menü kısmından Ayarlar sekmesine girmek, buradan da Ses ve titreşimler adlı kısma basmak.

Ses ve titreşimler menüsünün içinde karşınıza Zil sesi adlı kısım zaten çıkacak. Buna dokunarak hâli hazırda yer alan zil seslerini dinleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda yer alan çeşitli ses dosyalarını da zil sesi olarak ekleyebilirsiniz.

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