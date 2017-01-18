Galaxy S8 ve S8 Edge Türkiye fiyatı konusunda sızıntı haberler artmaya devam ediyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge için heyecan dorukta.Galaxy Note 7’den sonra gözler Galaxy S8’e çevrildi.Galaxy S8 internette en çok aranan telefon modeli olarak gösteriliyor.Son zamanlarda Galaxy S8 için birçok sızıntı haberler ön plana çıkıyor.Şimdi ise Galaxy S8’in Türkiye satış fiyatı konusun sızıntı haberler çıkmaya başladı.Bildiğiniz üzere geçen sene Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edgemodeli 700 ve 800 euro ile satışa çıkmıştı.Galaxy S8’in en az 800-850 euro civarında olduğunu düşünürsek bu modelin Türkiye satış fiyatı vergiler v.s. katlandığında fiyat konusu baya önemli olacak gibi gözükmektedir.

İlerleyen günlerde Galaxy S8’in teknik özellikleri konusunda gelişmeler artmaya devam edecektir fakat fiyat konusu ise malesef resmi olarak tanıtımı yapıldıktan sonra belli olacaktır.Şimdilik bu rakamlar resmi olmadığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

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