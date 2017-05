Galaxy S8 ve Plus SIM kart ve hafıza kartı takma işlemi

Samsung Galaxy S8 ve Plus modeline SIM kart ve hafıza kartını nasıl takabileceğiniz konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Samsung’un son 2 amiral gemisi modeli olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları tarafından oldukça beğenildi.Üst segment özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken galaxy S8 ve Plus, fiyatıylada ön plana çıktı.4000 TL civarlarında olması ile malesef bu telefonu almak isteyen birçok kişi zamanı ertelemek zorunda kaldı.Samsung Galaxy S8 ve Plus modelinde SIM kart ve hafıza kartı nasıl takabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Resimde gördüğünüz anlatım Galaxy S7 Edge kullanım kılavuzundan alınmıştır.Fakat Galaxy S8 ve Plus modelide aynı olduğu için herşey birebirdir.Eğer zorlandığınız bir konu olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.





