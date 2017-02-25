Galaxy S8 ve Plus modelinin çıkış tarihi açıklandı gibi

Akıllı telefon tutkunları Galaxy S8 ve Plus modelleri hakkında çıkan son dedikoduları hergün takip etmektedir.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için son dedikoduları sizlerle paylaşmak istedik.Uzun zamandır çıkan söylentilerden sonra en güvenilir kaynaklar, amiral gemisi modellerin çıkış tarihlerini yazdı.

Tabi bu tarihler resmi olmadığı için söylenti kategorisinde yer almaktadır.ETnews’in haberine göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri 21 Nisan 2017 cuma günü satışa çıkacağı belirtiliyor.LG’nin yeni amiral gemisi modeli G6’da 10 Mart 2017 günü satışa çıkacak.

Ayrıca Samsung geçen sene Galaxy Note 7’de ön sipariş alımı yapmıştı.Galaxy S8’de ön sipariş alımı olacağınıda kesin gözüyle bakılmaktadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)