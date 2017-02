Galaxy S8 Plus teknik özellikleri ve yorumları

Galaxy S8 Plus özellikleri ve bu model hakkında yorum yapmak istiyorsanız bu yazımızı okumanızda fayda var.

Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı talihsiz batarya patlama olaylarından sonra Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus için çalışmaların önem veriyor.Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri arasında olacak olan Galaxy S8 Plus modeli üst segment bir model olacak.Sosyal medya ve yurtdışı teknoloji sitelerinde Galaxy S8 özellikleri için birçok söylenti haber dolaşıyor fakat Galaxy S8 Plus teknik özellikleri hakkında net bilgiler bulunmuyor.MWC 2017’de tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy S8 Plus özellikleri netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Galaxy S8 Plus teknik özellikleri konusunda en net bilgi olarak 6.2 inçlik bir dev ekrana sahip olması bekleniyor.Note 7’den daha büyük bir ekranla pisaya girmeye hazırlanan Galaxy S8 Plus, büyük ekranlı telefon kullanmayı severlere hitap edecebilecek bir model olduğunu belirtelim.Galaxy S8 Plus batarya kapasitesi olarak ise 3500 mAh’lık bir kapasiteden bahsediliyor.Tabi bunlar resmi bilgiler olmadığı için sadece sızıntı haber olarak kalmaktadır.

Gelişmeler oldukça bu konuya ekleyeceğiz.

