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Galaxy S8 ön siparişleri ne zaman?

tarafından 5 Mart 2017 Tarihinde eklendi

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan modeli, şüphesiz son zamanların en çok konuşulan modelleri arasında yer almaktadır.Yeni telefonu üzerine titreyen Samsung, Note 7’de yaşadığı şanssızlığı bu model ile yaşamak istemiyor. S8 modeli 29 mart 2017 günü yapılacak olan bir etkinlik ile resmi olarak tanıtılacak.Gerçi resmi olarak tanıtılmadı fakat kesin olan özellikleri belli oldu diyebiliriz.Ayrıca S8 ne zaman satışa çıkacak diye merak ediyorsanız resmi olmayan kaynaklara göre 21 Nisan 2017 günü satışa çıkabileceği belirtiliyor.10 Nisan 2017 günü ise S8 için ön sipariş alımlarının başlabileceğide belirtiliyor.

Resmi olmayan bilgilere göre Galaxy S8 özellikleri

5.8 inç Super AMOLED ekran
1440×2560 çözünürlük
Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 835 CPU
Adreno 540 GPU
4 GB RAM
64 GB dahili hafıza
12 MP arka, 8 MP ön kamera
3000 mAh batarya

Galaxy S8 Plus modeli ise daha büyük bir ekran ile gelecek.6.2 inç yada daha büyük bir ekranı olabileceği belirtiliyor.

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