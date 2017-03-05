Galaxy S8 ön siparişleri ne zaman?

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S8 modeli, şüphesiz son zamanların en çok konuşulan modelleri arasında yer almaktadır.Yeni telefonu üzerine titreyen Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı şanssızlığı bu model ile yaşamak istemiyor.Galaxy S8 modeli 29 mart 2017 günü yapılacak olan bir etkinlik ile resmi olarak tanıtılacak.Gerçi resmi olarak tanıtılmadı fakat kesin olan özellikleri belli oldu diyebiliriz.Ayrıca Galaxy S8 ne zaman satışa çıkacak diye merak ediyorsanız resmi olmayan kaynaklara göre 21 Nisan 2017 günü satışa çıkabileceği belirtiliyor.10 Nisan 2017 günü ise Galaxy S8 için ön sipariş alımlarının başlabileceğide belirtiliyor.

Resmi olmayan bilgilere göre Galaxy S8 özellikleri

5.8 inç Super AMOLED ekran

1440×2560 çözünürlük

Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 835 CPU

Adreno 540 GPU

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza

12 MP arka, 8 MP ön kamera

3000 mAh batarya

Galaxy S8 Plus modeli ise daha büyük bir ekran ile gelecek.6.2 inç yada daha büyük bir ekranı olabileceği belirtiliyor.

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