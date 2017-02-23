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Galaxy S8 numara engelleme ve kaldırma

tarafından 23 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Samsung galaxy s8 numara engelleme istiyorsanız ve engellenen numaraları kaldırmak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir.

galaxy s8 numara engelleme

Şüphesiz akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerin başında numara engelleme özelliği gelmektedir.Akıllı telefonların ilk çıktığı dönemlerde numara engellemek için 3.parti uygulamaları kullanmak yada GSM operatörüne ekstradan aylık para vererek numara engelleme yapıyorduk.Artık yeni çıkan bütün akıllı telefonlarda numara engelleme işlemi bir kaç basit işlem ile yapılmaktadır.

Sizi rahatsız eden numaranın üzerine basılı tutun ve numara engelleme sekmesine tıkladıktan sonra o numara artık sizi rahatsız etmeyecektir.Diğer bir yöntem ise telefonda ayarlar-cihazım-arama sekmelerinden Arama Reddetme bölümündende numara ekleme işlemi yapabilirsiniz.

Galaxy S8’de engellenen numara kaldırmak istiyorsanız telefonda ayarlar-cihazım-arama sekmelerinden Arama Reddetme bölümünden hangi numarayı kaldırmak istiyorsanız o numarayı silebilirsiniz.

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