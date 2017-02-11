Galaxy S8 batarya kapasiteleri az çok netleşti

Samsung Galaxy S8’in tanıtılmasına sayılı günler kala batarya kapasitesi dedikoduları artmaya devam ediyor.

Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı şansızlık sonra Galaxy S8 ile bu olay unutulmaya çalışılacak.Galaxy S8 son zamanların en çok konuşulan telefonlar arasında yer alıyor.Birçok tasarım görselleri ve özellikler konusunda söylentileri çıkmaya devam ediyor.MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy S8’in batarya kapasitesi hakkında beklentiler çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olarak tanıtılabilir.Galaxy s8’in 5.8 inçlik bir ekrana 3000 mAh’lık bir batarya ve 6.2 inçlik S8 Plus modeline ise 3500 mAh’lık bir batarya gelebileceği belirtiliyor.

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