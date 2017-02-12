Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge Nougat’dan sonra şarj süresi azalan

Bu konuyu bir takipçimizin adına açıyoruz.S7 ve S7 Edge modellerinde şarj süresi azalan varsa bu konumuzu okuyabilir.

Bir ziyaretçimiz Galaxy S7 modeline Android Nougat güncellemesi yaptığını ve güncellemeden sonra şarj süresinin azaldığını yazmıştır.Bizden istediği bu konuda başka kişilerinde aynı şekilde sorun olup olmadığını öğrenmemizi istemiştir.Şarj kullanımı tamamen kişiye göre değiştiğini belirtelim.İnternet üzerinden araştırma yaptığımızda genellikle yüzde 10 civarında bir düşüş yaşandığı söyleniyor.Tabi biraz önce dediğimiz gibi şarj konusu gerçekten şeffaf bir sonuç verememektedir.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modeli sahibi kullanıcılarımızdan şarj sürelerinin iyi yada kötü olup olmadığı konusunda yorumlar bekliyoruz.

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