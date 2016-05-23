Galaxy S7 ve Galaxy S6 parmak izi yedek şifreyi unuttum! Telefonu nasıl açarım

Galaxy S6,S6 edge,Galaxy note 5,Galaxy S7,galaxy s7 edge parmak izi yedek şifre nasıl açılır?

Bir ziyaretçimiz Galaxy S6 edge parmak izi yedek şifre unuttuğunu ve telefonu nasıl açacağına dair yardım istemiştir.Teknoscrool.com olarak Galaxy S6 ve Galaxy S7 edge modellerinde parmak izi yedek şifrenizi unuttuğunuzda telefonu nasıl açacağınıza dair detayları yazmak istedik.

Fakat genellikle kullanıcılar telefonları cepte iken ellerinin yanlışlıkla bir kaç sefer değmesinden sonra telefon parmak izi yedek parolayı sormaktadır.Eğer bu şifreyi bilirseniz çok rahat bir şekilde telefonunuz açabilirsiniz.

Eğer yedek şifreyide unuttuysanız başınıza iş aldınız demektir.Parmak izi tarayıcı yedek parola şifrenizi ilk oluşturduğunuzda en çok kullandığınız şifre yapmanız avantajınıza olacaktır.Eğer yedek parolayı unuttuysanız eğer android işletim sistemi kullanıyorsanız Google hesabınız ile kurtarabilirsiniz.Telefonu ilk aldığınızda kurduğunuz Google hesabınızın bilgilerini hatırlıyorsanız sıfırlayabilirsiniz.Eğer Google hesabınızıda hatırlamıyorsanız malesef telefona format atmak zorunda kalacaksınız.

Telefona format atmayı tercih ederseniz içindeki bilgilerin,müzik,fotoğraf,rehber v.s v.s. bu bilgilerin silineceğini unutmayınız.

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