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Galaxy S7 ve Galaxy S6 parmak izi yedek şifreyi unuttum! Telefonu nasıl açarım

tarafından 23 Mayıs 2016 Tarihinde eklendi

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Bir ziyaretçimiz Galaxy S6 edge parmak izi yedek şifre unuttuğunu ve telefonu nasıl açacağına dair yardım istemiştir.Teknoscrool.com olarak Galaxy S6 ve Galaxy S7 edge modellerinde parmak izi yedek şifrenizi unuttuğunuzda telefonu nasıl açacağınıza dair detayları yazmak istedik.

Fakat genellikle kullanıcılar telefonları cepte iken ellerinin yanlışlıkla bir kaç sefer değmesinden sonra telefon parmak izi yedek parolayı sormaktadır.Eğer bu şifreyi bilirseniz çok rahat bir şekilde telefonunuz açabilirsiniz.

Eğer yedek şifreyide unuttuysanız başınıza iş aldınız demektir.Parmak izi tarayıcı yedek parola şifrenizi ilk oluşturduğunuzda en çok kullandığınız şifre yapmanız avantajınıza olacaktır.Eğer yedek parolayı unuttuysanız eğer android işletim sistemi kullanıyorsanız Google hesabınız ile kurtarabilirsiniz.Telefonu ilk aldığınızda kurduğunuz Google hesabınızın bilgilerini hatırlıyorsanız sıfırlayabilirsiniz.Eğer Google hesabınızıda hatırlamıyorsanız malesef telefona format atmak zorunda kalacaksınız.

Telefona format atmayı tercih ederseniz içindeki bilgilerin,müzik,fotoğraf,rehber v.s v.s. bu bilgilerin silineceğini unutmayınız.

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21 Yorum

  1. Musa

    7 Ağustos 2016 at 04:08

    Ben note 5 var Google hesabı sormuyor herica yanlış girişimde 1 dk sonra 5 dk sonra şimdi ise 1 saat Sonra deneyin diyor ne yapmam lazım

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    7 Ağustos 2016 at 10:47

    Musa bey kesinlikle sorması gerekiyor.

  3. ertan

    14 Ağustos 2016 at 15:10

    bendede sormadı 1 dakika ve5 dakka bıdaha gırersem 5 dakka dıycek

  4. özcan

    18 Ağustos 2016 at 00:06

    google hesabımdan nasıl açabilirim peki şifreyi lütfen yardım

  5. selda

    24 Ağustos 2016 at 22:17

    bende samsung s7 edge var modelini unuttum simdi yaptim ama ben parmak oldugunuda zanettim ve ben modelleri cok zor yapiyorum goren nasil sifre diyor

  6. Semra

    8 Eylül 2016 at 12:07

    Bu sorunu yasayanlar samsung account hesabini acsin ve telefonumu buldan faydalansin ayrinti isteyen sorabilir suan vaaktim yok yardimci olmaya az őnce hallettim kilit sorununu teknik servis kullanici hatasi diye 70 tl istemisken

  7. beyza

    9 Ekim 2016 at 15:20

    semra hanım aynı sorunu bende yasıyorum su an.cihazın sıfırlanmaması gerekiyor bunun icin teknik servise vermedim.samsung account hesabından telefonumu bul kısmına gırdım ancak nerden yapabilecegimi bulamadım. detaylı anlatırsanız cok sevinirim. simdiden tesekkurler.

  8. ahmet

    22 Ekim 2016 at 13:20

    hic aciklayici olmadi bu gmail hesabindan nasil yapiliyor bunun aciklamasini yaparsaniz cok guzel olurdu

  9. Teknoloji

    Teknoloji

    23 Ekim 2016 at 21:44

    Ahmet bey takıldığınız sorun nedir acaba?

  10. Burhan

    28 Ekim 2016 at 16:38

    Bende şifremi yedek şifremi unuttum google hesabimi biliyorum ne yapmam lazim

  11. Melike

    29 Ekim 2016 at 12:47

    Hayır zaten telefon açılsa sorun yok telefon açılmıyor1 saat olduuu

  12. Teknoloji

    Teknoloji

    29 Ekim 2016 at 23:52

    Şifreniz ile sıfırlayabilirsiniz.

  13. tuncay

    30 Ekim 2016 at 01:27

    s7 Google hesabı sormuyor her yanlış girişimden sonra 60 dakika Sonra deneyin diyor ne yapmam lazım

  14. Nilay

    31 Ekim 2016 at 07:51

    Samsung s7 edge de şifreyi mi unuttunuz ekranı gelmiyor. 30 sn.1 dk. 5 dk bekle diyor. telefon açılırken benden desen istedi. kullanmadığım için de hatırlamıyorum. Nasıl yapacağıma dair bir fikirr verebilir misiniz? gmail hesabında bunu nasıl yapıyoruz?

  15. melike

    11 Kasım 2016 at 20:46

    google hesabı ile nasıl kilidi iptal edebilirim . tel açık ama şifremi unuttuğum için telefonumu kullanamıyorum .bunu bilen biri nasıl yapabileceğimizi tam alatırsa çok sevinirim 🙁

  16. mavi

    18 Kasım 2016 at 07:01

    acill yardım. s6 edge telefonumun parmak izi ve şifresi vardı. şifreyi unuttum. defalarca yanlış girdi. Google hesabı ile nasıl açabilirim. telefonumu formatlamak istemiyorum. yardımcı olur musunuz bana lütfen.

  17. Sadık

    9 Aralık 2016 at 21:13

    GalaxyA5 var bende parmak izi kitlendi ve yedek şifre soruyor ne yapmaliyim

  18. Teknoloji

    Teknoloji

    9 Aralık 2016 at 22:43

    Merhabalar sadık bey,

    Yedek pin şifresini parmak izi tanıtırken ayarlamıştınız. Hatırlıyorsanız açabilirsiniz.

  19. eliz

    17 Aralık 2016 at 13:46

    merhaba s6 edge telefonum var kapandı açtığımda yedek şifreyi istiyordu parmak izini kabul etmiyor ne yapmalıyım

  20. Zehra

    22 Aralık 2016 at 19:57

    Parmak izi sifremi unuttum yalnız telefonum acik sadece parmak izi koyamiyorum ekran kaydirinca aciliyor sifre koyamiyorum telim samsung s6 edge

  21. Teknoloji

    Teknoloji

    22 Aralık 2016 at 20:55

    Zehra hanım ayarlardan parmak izini silip tekrardan yükleme yapınız.

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