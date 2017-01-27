Galaxy S7 ile Galaxy S8 farkı

Şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S8 bu sene MWC 2017 fuarında görücüye çıkmayacak. Buna rağmen hala ürünün yapım aşamasında olduğunu ve Nisan ayında satışa çıkacağını biliyoruz.

Bu durum yeni telefon alacakları iki arada bir derede bırakırken, insanlar Galaxy S8 için beklemeli miyim diye de soruyorlar.

Oldukça başarılı bir telefon olan Galaxy S7 zaten alınabilecek en iyi seçeneklerden ve fiyatı da hâliyle S8’e göre daha ucuz olacak. Buna rağmen beklemek veya şimdi S7’yi satın almak seçeneklerinden hangisi daha mantıklı olur? İşte Samsung Galaxy S7 ile Galaxy S8 karşılaştırması:

Galaxy S7 vs Galaxy S8: Fiyat

Hali hazırda Galaxy S7’nin fiyatı çok düşmese de, yine de S8 ile arasında belli farklar olacak. Üstelik yeni Galaxy S8 çıktığında daha da ucuzlayacaktır. Eğer iyi bir telefon alacaksanız ve biraz daha makul olsun diyorsanız, Galaxy S7 bu konuda daha iyi bir seçenek.

Galaxy S7 vs Galaxy S8: Modeller

Galaxy S7 iki sürümle gelmişti: birinde standart 5.1 inç Quad HD SuperAMOLED ekran vardı, edge versiyonunda ise 5.5 inç Quad HD AMOLED kıvrımlı ekran vardı.

Galaxy S8 için kıvrımlı ekran standart olarak beklenirken, bu edge sürümünün gerekliliğini de ortadan kaldıracak. Onun yerine daha büyük bir ekrana sahip Samsung Galaxy S8 Plus’ın çıkacağı konuşuluyor. Büyük bataryalı, büyük ekranlı ve çift kameralı bir telefon arayışnıdaysanız Galaxy S8’i bekleyebilirsiniz.

Galaxy S7 vs Galaxy S8: Teknik Özellikler

Şuna eminiz ki, Samsung kesinlikle Snapdragon 820 işlemci çipsetini Snapdragon 835 ile değiştirecek. Adreno 540 grafik işlemcisiyle de performansın yüzde 27’ye kadar artacağı söyleniyor. Tabii bu aynı zamanda batarya ömrünü de etkileyecek.

Galaxy S7’nin her iki sürümü de 4GB DDR4 RAM ile gelmişti fakat yeni Snapdragon 835 çipsetle bu rakam 8GB’a çıkabilir. Söylentilere göre 6GB RAM olasılığı da mevcut. S7 ve S7 Edge modellerinde 12MP arka kamera vardı fakat Galaxy S8 için çift kamera söylentileri var. En azından Galaxy S8 Plus’ta çift kameraya kesin gözüyle bakılıyor.

Batarya ömrü olarak çok fark yaratmayacağını tahmin etsek de, Galaxy S8 teknik özellikler konusunda haliyle S7’nin bir adım önünde yer alacak. Samsung, Note 7 faciasından sonra Galaxy S8 ile müşterilerinin gönlünü almak isterken, bunun için de önemli adımlar atması gerekiyor. Dolayısıyla, eğer para harcamaktan çekinmiyorsanız Galaxy S8’i beklemek daha iyi bir seçenek olacaktır.

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