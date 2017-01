Galaxy S7 Edge ve S7 Nougat güncelleme sonrası sorunlar

Galaxy S7 Edge ve S7 modellerinin Nougat 7.0 güncelleme sonrasında herhangi bir sorun var mı?

Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü henüz ülkemizde bazı modeller kullanmaktadır.Yavaş yavaş markalar modellerine uyumlu Nougat sürümlerini yayınlanmaya başlıyor.Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin Nougat güncellemeleri başladı diyebiliriz.Türkiye’de Samsung Türkiye’nin açıkladığı gibi 17 Ocak’ta dağıtımı planlanan güncelleme, yurt dışında bugünden başlamış oldu.Şu an için sadece Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine gelen güncellemenin kısa süre içerisinde Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus ve Galaxy A (2016) serisine gelmesi bekleniyor.

Tabi güncelleme yapmadan önce birçok kişi araştırma yapmayı tercih etmektedir.Genellikle büyük güncellemelerden sonra telefonlarda şarjın hızlı bitmesi ve performans sorunları ortaya çıkmaktadır.

Teknoscrool.com olarak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sahiplerinden istediğimiz güncelleme yaptıktan sonra herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda bizleri bilgilendirmesini istiyoruz.Özellikle performansın nasıl olduğu,şarjın ne kadar kısaldığı yada iyi yönde mi artış olduğu konusunda v.s. v.s. her türlü bilgilendirmelerinizi bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)