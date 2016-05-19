Galaxy S5 yazılım güncellemesi nasıl yapılır?

Galaxy S5 android yazılım yükseltme işlemi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte ayrıntılar….

Samsung Galaxy S5 modeli için Android’in son sürümü olan 6.0.1 marshmallow güncellemesi geldi.Samsung Galaxy S5’den sonraki modeller marshmallow güncellemesi alacak.S5’den önceki modeller malesef güncelleme almayacaktır.Galaxy S5 modeline sahip olan kullanıcılar heyecanla yazılım güncellemesi yapmak isteyecektir.

Peki Galaxy S5 yazıım güncelleme nasıl yapılır?

Galaxy S5 yazılım güncellemesi için Ayarlar>Cihaz>Hakkında>Yazılım Güncelleme sekmelerini takip ederek ulaşabilirsiniz.Yazılım güncellemesi yapmadan önce telefonuzun şarjının en az yüzde 50 olmasına dikkat edin.Ayrıca güncelleme için wi-fi üzerinden yapmanızı öneriyoruz.Güncelleme boyutu yüksek olduğu için internet kotanızı gereksiz yere doldurmayacaksınız.

Galaxy S5 kullanıcıları güncelleme yaptıktan sonra telefonun performansı ve kullanım açısından nasıl bir değişiklik olduğu konusunda yorumlarınızı bekliyoruz.

Özellikle galaxy s5 marshmallow sorunları var mı yok mu konusunda görüşlerinizi bekliyoruz.

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