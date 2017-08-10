Galaxy S5 ekran kırıldı! Fotoğraflar ve belgeleri kopyalama

Samsung Galaxy S5 fotoğraf ve diğer kopyalamak istediğiniz bilgileri yedeklemek için bu yazımızı okumanız yeterlidir.

Mail yoluya gelen bir soruyu yanıtlamak istedik.Bir ziyaretçimiz Galaxy S5 telefonunu düşürdüğünü, ekranın kırıldığını fakat diğer kısımlarının sağlam olduğunu, bilgileri nasıl kopyalayabileceği konusunda yardım istemiştir.Galaxy S5 modelini orjinal ekran taktırmak yerine sıfır bir telefon almak için bu işlemi yaptığınıda belirtmiştir.Galaxy S5’in ekranı kırık bir şekilde telefondaki fotoğrafları ve almak istediğiniz bilgileri USB kablosu ile alabilirsiniz.Şarj yaptığınızda USB kabloyu bilgisayara bağlayın.

Bilgisayar hafıza kartı ve telefon hafızasını otomatik olarak açacaktır.Siz hangi bilgileri almak istiyorsanız kopyalama yaparak bilgilerinizi alabilirsiniz.

Eğer USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağladığınızda herhangi bir gelişme olmazsa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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