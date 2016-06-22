Galaxy S4 numara engelleme ve kaldırma nasıl yapılır?

Samsung Galaxy S4 numara engellemek istiyorsanız yada engellediğiniz numarayı nasıl kaldırabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını yazmak istedik.

Samsung Galaxy S4 eski bir model olmasına rağmen hala popüler olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.2012 ve 2013 senesinin amiral gemisi olan modeli malesef Android marshmallow sürümünü almayacak.Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle numara engelleme özelliğidir.İstemediğiniz numarayı engelleyerek karşı tarafın size ulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Galaxy S4 numara engellemek için en kolay yöntem ise engellemek istediğiniz kişinin numarasının üzerine basılı tutunuz.Açılan ekranda ” Otomatik reddetme listesine.. ” sekmesine basınız.İşlem sonrasında reddetme listesine eklendi uyarısı verecektir.

Peki Galaxy S4 engellenen numara nasıl kaldırılır diyorsanız; Ayarlar-Cihazım-Arama-Arama reddetme sekmelerine giriş yapınız.Açılan ekranda otomatik reddedilecekler listesine tıklayın ve engellenmiş olan numaraları göreceksiniz.İstediğiniz numarayı buradan kaldırabilir yada yeniden engellenecek numara girebilirsiniz.

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