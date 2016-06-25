Galaxy S4 kamera başarısız sorunu çözümü nasıl?

Galaxy S4 sorunlarınız varsa lütfen bize yazınız.

Bir ziyaretçimizden gelen soruyu sizlere iletmek istedik.Ziyaretçimiz Samsung Galaxy S4 akıllı telefon kullanıcısı olduğunu ve henüz yeni başlayan kamera başarısız sorunu yaşamaya başladığını yazmıştır.İnternette araştırdığımızda bu sorun ile karşılaşan bir çok kişinin olduğunu görmekteyiz.Bu sorunun çözüm yolları birkaç tane bulunmaktadır.

İlk olarak telefonu bir kere açıp kapatmayı deneyiniz.Eğer sorununuz devam ediyorsa hafıza kartınızı çıkarın ve bir kaç dakika sonra bekledikten sonra tekrar takınız.Yinede olmazda hafıza kartınızındaki verileri bilgisayarınıza taşıyın ve hafıza kartınızı FAT32 olarak biçimlendiriniz.Cep telefonunuzun Ayarlar kısmından UYGULAMALAR Kısmına giriniz.

Burada Kamera uygulamasını bulup dokununuz. Ardından durmaya zorla seçeneğini uygulayın ve Samsung telefonunuzu kapatıp tekrar açın.Bu yöntemlerden sonra sorun hala devam ediyorsa Google play store’dan kamera uygulaması indirin.İndirdiğiniz uygulamada sorun yaşanmıyorsa yazılımsal olarak sorun yaşadığınız ortaya çıkacaktır.Telefonuzu fabrika ayarlarına döndürün ve sorun çözülecektir.Tüm bunlara rağmen sorun devam ediyorsa donanımsal olduğu için mecburen servis yada usta bir telefoncudan yardım almaktan başka çareniz bulunmamaktadır.

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