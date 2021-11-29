Galaxy S21 kamera özelliklerine detaylı bakalım

Samsung Galaxy S21 modeli hem performansı hem kamera donanımı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Galaxy S21 modelinin kamera donanımına detaylı olarak bakmak istiyoruz.

Kamera donanımını detaylı olarak baktığımızda 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka ana kamerada optik görüntü sabitleyici bulunmaktadır.

Kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı Odaklama

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Dual Pixel Kamera

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Dahili QR Kod Okuyucu

Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn

Zamanlayıcı

Bu kamera ile 4320p Ultra HD 8K çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. Video kayıtta kulanabileceğiniz özellikler şöyle;

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

HDR

HDR10+

Hyperlapse

Odak Takibi

Optik Görüntü Sabitleme (OIS)

Portre Modu (Bokeh)

Tam Manuel Kontrol

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Yüz Algılama

İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera ilse ekstra 120 derece geniş açıya sahip olmaktasınız.

Üçüncü arka kamera 64 MP çözünürlüğündedir. Kamera çekiminde bu kamera donanımı büyük önem arz etmektedir. Bu kameranın size kattığı özellikler şöyle;

Telephoto

Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)

Otomatik Odaklama

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hibrit Zoom (3x)

0.8μm (1.6μm) Piksel

30x Dijital Zoom

76° Açılı

Ön kamera ise 10 MP‘dir. 2160p 60 fps video kaydı apabilirsiniz. Ön kamerada kullanabileceğiniz özellikler aşağıdadır.

Portre Modu

Video Kayıtta Portre Modu

HDR

Hyperlapse

Sanal Flaş

Sesle Komut

Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt

Gesture Shot

Time-Lapse

Zamanlayıcı (self-timer)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Geniş Açılı

Hızlı Odaklama

Otomatik Odaklama

Panorama Selfi

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

Seçmeli Odaklama