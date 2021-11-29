Galaxy S21 kamera özelliklerine detaylı bakalım
Samsung Galaxy S21 modeli hem performansı hem kamera donanımı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Galaxy S21 modelinin kamera donanımına detaylı olarak bakmak istiyoruz.
Kamera donanımını detaylı olarak baktığımızda 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka ana kamerada optik görüntü sabitleyici bulunmaktadır.
Kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Hızlı Odaklama
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Dual Pixel Kamera
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Dahili QR Kod Okuyucu
Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn
Zamanlayıcı
Bu kamera ile 4320p Ultra HD 8K çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. Video kayıtta kulanabileceğiniz özellikler şöyle;
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
HDR
HDR10+
Hyperlapse
Odak Takibi
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Portre Modu (Bokeh)
Tam Manuel Kontrol
Time-lapse Video Kayıt
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Yüz Algılama
İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera ilse ekstra 120 derece geniş açıya sahip olmaktasınız.
Üçüncü arka kamera 64 MP çözünürlüğündedir. Kamera çekiminde bu kamera donanımı büyük önem arz etmektedir. Bu kameranın size kattığı özellikler şöyle;
Telephoto
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
Otomatik Odaklama
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Hibrit Zoom (3x)
0.8μm (1.6μm) Piksel
30x Dijital Zoom
76° Açılı
Ön kamera ise 10 MP‘dir. 2160p 60 fps video kaydı apabilirsiniz. Ön kamerada kullanabileceğiniz özellikler aşağıdadır.
Portre Modu
Video Kayıtta Portre Modu
HDR
Hyperlapse
Sanal Flaş
Sesle Komut
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
Gesture Shot
Time-Lapse
Zamanlayıcı (self-timer)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Geniş Açılı
Hızlı Odaklama
Otomatik Odaklama
Panorama Selfi
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
Seçmeli Odaklama