Galaxy Note 8,Galaxy S8 ve S8 Plus yazılım güncelleme

Samsung’un en yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy Note 8,Galaxy S8 Plus ve Galaxy S8’de yazılım güncelleme konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Ali isimli bir ziyaretçimiz bize info@teknoscrool.com e-mail yoluyla Galaxy S8 aldığını ve yazılım güncellemesi nasıl yapabileceği konusunda destek istemiştir.İlk defa akıllı telefon kullanacaklara bazen birçok işlem çok zor gelebilmektedir.Özellikle yanlış bir işlem yapmaktan çok kaçınıyoruz.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus yazılım güncelleme için ilk olarak Ayarlar sekmesine giriş yapınız.Daha sonra yazılım güncelleştirme sekmesine tıklayınız.Son olarak Güncellemeleri manuel indir seçeneğini kullanınız.Eğer yeni bir Android yazılım güncellemesi mevcut ise indirme başlayacaktır.

Yazılım güncelleme yapmadan önce bilinmesi gerekenler;

Telefonunuzdaki şarj oranı en az yüzde 25 oranında olmasına dikkat ediniz.Eğer güncelleştirme yaparken şarjın tamamen bitmesi ile telefonunuzda farklı yazılımsal sorunlar oluşturabilirsiniz.

Yazılım güncellemesini sadece Wi-Fi bağlantısında yapınız.Bilindiği üzere android yazılım güncellemeleri yüksek boyutta olduğu için 4.5G ile yaparsanız kotanızı çabuk doldurabilirsiniz.

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