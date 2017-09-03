Galaxy Note 8 şeffaf kılıf fiyatları (Yurtdışı)

Samsung Galaxy Note 8 şeffaf kılıf almayı düşünüyorsanız bu yazımız size ön fikir verebilir.

Samsung Galaxy Note 8 modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji marketlerinde ne çok incelenen telefonlar arasında yer alıyor.Samsung reyonunda Galaxy Note 8’i incelemek isteyenler sıraya geçiyor diyebiliriz.4999 TL’lik fiyatı olduğu için inceleyenlerin çoğu düşünmek zorunda kalıyor.

Note 8 modeli yüksek fiyatlı olduğu için telefonu iyi korumaktan başka çareniz bulunmuyor.Herhangi bir kaza-kırım yaşarsanız maddi olarak sizi yıpratabilir.Galaxy Note 8’i bizim önerimiz kesinlikle kılıf ile kullanmanızdır.Galaxy Note 8 şeffaf kılıfları en çok tercih edilen tarzlardan diyebiliriz.Aliexpress’te Note 8 şeffaf kılıflar 2.98 dolar civarında gezmektedir.Tabi orjinal bir ürün değil ve Çin malı olduğunu hatırlatalım.Eğer yurtdışından sipariş verirseniz ücretsiz olarak kargo elinize ulaşacaktır.

Çin malı ürünlerin ülkemize gelmesi yaklaşık olarak 2-3 hafta sürdüğünü unutmayınız.

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