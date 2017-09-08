Galaxy Note 8 şeffaf kılıf fiyatı açıklandı

Samsung Galaxy Note 8 Şeffaf kılıf fiyatı ne kadar konusunda araştırma yapıyorsanız bu yazımızı okumanızda fayda vardır.

Samsung Note 8 resmi olarak tanıtıldıktan sonra hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile üst segment bir telefon olduğunu kanıtlamış oldu.Galaxy Note 8 fiyatı 4999 TL olunca mecburen bu telefonu rahat kullanmanız için kılıf ve ekran koruyucu ile kullanmanız gerekmektedir.

Samsung’un resmi internet sitesi olan samsungwa.com.tr adresinde galaxy note 8 aksesuarlarının ve Note 8 kılıflarının fiyatları açıklandı.Kılıf çeşitleri olarak en ucuz olan ise Note 8 şeffaf kılıf modelidir.Şeffaf kılıf fiyatı orjinal olduğu fiyatı 69 TL‘dir.Diğer kılıf çeşitlerinin fiyatları ise 299 TL fiyatlara kadar ulaşmaktadır.Eğer aksesuara fazla para vermek istemiyorum ama telefonumuda korumak istiyorum diyorsanız Samsung Note 8 şeffaf kılıf tam size göre diyebiliriz.

Diğer Note 8 kılıf fiyatlarında en yüksek fiyata sahip olan ise LED göstergeli kılıftır.Galaxy Note 8 LED göstergeli kılıf fiyatı 349 TL olarak açıklandı.

Note 8 Alcantara kılıf fiyatı ise 249 TL,

Note 8 Clear View Stand kılıf ise 299 TL’dir.

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