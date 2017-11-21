Galaxy Note 8 optimizasyon adımları

Samsung Galaxy Note 8 telefonunuz yavaşlama gösterdiğinde nasıl hızlandırabilirim diye merak ediyorsanız bu yazımızda size faydalı bir özellikten bahsetmek istiyoruz.

Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 hem tasarımı ve teknik özellikleri ile büyük ilgi görmeye devam ediyor.Galaxy Note 8 modeli 2.3 GHz hızında çalışan Samsung Exynos 9 Ocat chipset bulunuyor.Ayrıca 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz.Fakat uzun süreli kullanımlarında arada sırada optimizasyon yapmanız gerekmektedir.Optimizasyon ile telefonu rahatlacaksınız.Note 8 modelinde de hızlı optimizasyon özelliği bulunmaktadır.Teknoscrool olarak bu özelliği nasıl kullanacağınıza dair bilgi vermek istedik.Bu optimizasyonu çok sık yapmanıza gerek yoktur.

Şarj süreniz çok hızlı düşmeye başladığında, galeriye girdiğinizde fotoğraflar geç gözükmeye başladığında ve arka planda çok fazla uygulama açık kaldığında kullanmanızda fayda olacaktır.

Ayarlar ekranında, Cihaz bakımı → ŞİMDİ DÜZELT veya ŞMDİ OPTİMİZE ET üzerine dokunun.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

• Hafıza temizlemek.

• Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.

• Anormal pil kullanımını yönetme.

• Kilitlenen uygulamaları ve zararlı yazılımları tarama.

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