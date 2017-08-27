Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Note 8 tanıtıldıktan sonra hem tasarımı hem özellikleri ile ortalığı salladı diyebiliriz.

6.3 inçlik büyük ekranı ile Note 7’den çok daha büyük bir ekrana sahip oldu.Teknoscrool.com olarak bu yazımızda size Galaxy Note 8 numara engelleme nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.Numara engelleme özelliği akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesidir.Hatırladığınız gibi ilk zamanlarda numara engelleme için mecburen 3.parti uygulamaları kullanmak zorunda kalıyorduk.Fakat artık günümüz teknolojisinde 3.parti desteklerine ihtiyacımız kalmadı.

Hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy Note 8’de numara engellemek için sizi arayan numaranın üzerine basılı tuttuğunuzda numara engelleme seçeneğini göreceksiniz.Bu yöntem en basit yöntem diyebiliriz.

Galaxy Note 8 tanıtıldıktan sonra sizlere diğer numara engelleme çeşitlerinden bahsedeceğiz.İmkanımız olduğunda ise video çekimleri ile göstereceğiz.

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