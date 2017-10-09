Galaxy Note 8 mesaj (SMS) engelleme

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise mesaj engelleme özelliğidir.

Yasa çıktıktan sonra rahatsız edici mesajlar azalmıştı fakat yeniden eskiye dönüş olmaya başladı.Kullanıcıların bir mesaj yüzünden gidip mahkemeye başvurmayacağını düşünerek reklam mesajları ve rahatsız edici şekilde gelmeye başladı.Samsung Galaxy Note 8 mesaj engelleme nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Daha önceki akıllı telefonlarda mesaj engellemek için 3.parti uygulaması gerekiyordu.Tabi doğru dürüst çalışan bir uygulama bulmak oldukça zordu.Artık bu tür 3.parti uygulamalarına gerek kalmıyor.

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen mesajları engelleyin.

Mesajlar uygulamasını başlatın ve (üç nokta üst üste) → Ayarlar → Mesajları engelle → Numaraları engelle üzerine dokunun.

GELEN KUTUSU veya REHBER üzerine dokunun, kişiyi seçin ve ardından üzerine dokunun.

Manuel olarak bir numara eklemek için, Numara gir üzerine dokunun ve sonra bir telefon numarası girin

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