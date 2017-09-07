Galaxy Note 8 LED göstergeli kılıf ile çıtayı yükseltin

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 tanıtıldıktan sonra akıllı telefon tutkunları tarafından büyük bir ilgi ile incelenmektedir.

Galaxy Note 8 fiyatı 4999 TL olarak açıklandığı için bu telefonun fiyatı küçümsenmeyecek derecedir.Hal böyle olunca telefonu dikkatli kullanmanız ve korumanız gerekmektedir.Samsung’un resmi internet sitesinde Galaxy Note 8 aksesuarları resmi olarak duyuruldu.Daha önceki Note modellerinde olduğu gibi Note 8 modeline en yakışan (bizim tercihimiz) LED göstergeli kılıftır.Galaxy Note 8 LED göstergeli kılıf hem tasarım olarak başarılı bir şekilde telefonu koruyor, hem size bazı bildirimleri kılıfa yansıtmaktadır.Resimde de gördüğünüz gibi saati kılıfa yansıtması oldukça şık durmaktadır.Bu özellik sayesinde telefonun kapağını açmak için uğraşmayacaksınız.

Note 8 LED kılıfta sadece saat gözükmemektedir.Sizi arayan kişilere özel simgeler ekleyerek aradıklarında rahatça anlayabileceksiniz.Kılıf’ın içindeki kart bölümlerinede kartlarınızı koyarak ekstradan cüzdan taşımanıza gerek kalmayacaktır.Samsung’un resmi internet sitesinde Note 8 LED göstergeli kılıf fiyatı yazmıyor.Fakat tahminimizce orjinal kılıf olduğu için fiyatı 150-200 TL arasında olmasını bekliyoruz.

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