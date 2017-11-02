Galaxy Note 8 kısa sürede şarj etme

Samsung Galaxy Note 8 modeli 6.3 inçlik dev bir ekrana sahiptir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3300 mAh kapasiteli bir batarya desteklemektedir.

Samsung’un bu amiral gemisi modeli hızlı şarj ile diğer telefonlara göre daha çabuk şarj edebilir ve kısa süreli şarjlarda uzun süreli kullanım hedefleyebilirsiniz.Birçok kişi bu büyüklükteki bir ekranı bu kadar düşük batarya nasıl yeter diye düşenebilir.Fakat kullandığı işlemci ve Super AMOLED ekran sayesinde gayet yeterli gelmektedir.

Galaxy Note 8 sahiplerine önerimiz daha hızlı şarj etmek istiyorsanız birkaç önerimiz olacaktır.

Hızlı şarj etmek için telefonu komple kapatabilirsiniz.Hiç enerji harcamıyacağı için normal şarj süresinden çok daha erken dolacaktır.Diğer önerimiz ise hızlı şarj özelliğinin etkinleştirilmesidir.Galaxy Note 8 hızlı şarj özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar-Cihaz bakımı → Pil → Gelişmiş ayarlar sekmelerine giriş yaptığınızda Hızlı kablolu şarj tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştiriniz.

Hızlı şarj özelliğini kullanmak için kendi orjinal şarj aleti kullanmanız gerekmektedir.Herhangi bir başka şarj aleti ile denerseniz otomatik olarak devre dışı kalacak ve kullanamazsınız.Ayrıca hızlı şarj özelliği aktifken cihazınız ısınırsa otomatiik olarak özellik devre dışı kalacaktır.Bu özelliği kullanacağınız zaman telefon şarjdayken hiçbir şekilde kullanmamanız gerekmektedir.

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