Galaxy Note 8 kilitlendiğinde yeniden başlatma

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Note 8 modelinde batarya çıkmamaktadır.

Yeni çıkan akıllı telefonlarda hemen hemen hepsinde artık batarya çıkmamaktadır.Tabi herkesin aklına gelen ilk soru kilitlendiğinde nasıl yeniden başlatacağım olmaktadır.

Samsung Galaxy NOte 8 donduğunda yeniden başlatmak istiyorsanız yapmanız gereken basit bir işlem bulunmaktadır.

Cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun bir süre basın.

Bu işlemden sonra telefon otomatik olarak yeniden başlayacaktır.Bu durum ile çok fazla karşılaşmayabilirsiniz fakat sıkıştığınızda kullanabilirsiniz.Eğer telefonunuz çok fazla donuyorsa ve artık can sıkmaya başladıysa hemen garantiye göndermenizde fayda bulunmaktadır.Çok sık donmaların başlıca sebepleri arasında yazılımsal sorunlar gösterilmektedir.

Note 8 kilitlenme durumu ile karşılaşan olursa bize yazabilirse çok memnun oluruz.

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