Galaxy Note 8 kilit ekranı seçenekleri

Samsung Galaxy Note 8 desen kilidi nasıl koyulur yada nasıl kaldırılır konusunda bilgi arıyosanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefonlar desen kilidi sayesinde güvenli hale geliyor ve kullanıcı telefonu eline aldığınızda kısa süre içinde açabilmektedir.Fakat artık telefonlar parmak izi tanıma olduğu için desen kilitleri seçenekleri kullanılmamaya başladı.Biz yinede Galaxy Note 8 ekran kilidi seçeneklerinden bahsetmek istedik.Bildiğiniz üzere Galaxy Note 8’de İris güvenliğide bulunuyor.

Ekran kilidi yöntemini değiştirmek için, Ayarlar uygulamasını başlatın, Kilit ekranı ve güvenlik→ Ekran kilidi türü üzerine dokunun ve ardından yöntem seçin. Ekran kilidi yöntemi için bir desen, PIN, şifre, yüz, parmak izi veya iris ayarladığınızda, başkalarının cihazınıza erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi

yöntemini ayarladıktan sonra, cihaz her kilit açma işleminde bir kilit açma kodu ister.

Aşağıda Galaxy Note 8 güvenlik seçeneklerini görebilirsiniz.

• Kaydır: Kilidi açmak için ekran üzerinde herhangi bir yöne kaydırın.

• Desen: Ekran kilidini açmak için dört veya daha fazla noktalı bir desen çizin.

• PIN: Ekran kilidini açmak için en az dört rakamlı bir PIN girin.

• Şifre: Ekran kilidini açmak için en az dört karakter, rakam veya sembol içeren bir şifre girin.

• Hiçbiri: Ekran kilidi yöntemi ayarlamayın.

• Yüz: Ekran kilidini açmak için yüzünüzü kaydedin. Daha fazla bilgi için Yüz tanıma

bölümüne bakın.

• Parmak izleri: Ekran kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin.

• İris: Ekran kilidini açmak için irisinizi kaydedin.

bakın.

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