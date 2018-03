Galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus farkları (Beyin yakmadan karşılaştırma)

Samsung Galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus özellik farkları için size ufaktan bilgilendirmek istedik.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 Plus ve Galaxy S9 modelini tanıtmıştı. Bu iki yeni amiral gemisi model teknik özellikleri ile çok beğenildi. Bir ziyaretçimiz bize mail atarak Samsung galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus arasındaki farkları yazmamızı istemiştir. Sadece özellik karşılaştırması değil, fikirlerimizide iletmemizi istemiştir.

Aslında Bu iki telefonu karşılaştırmak tam doğru değil diyebiliriz. Note serisi telefonlar diğerlerinden farklı olarak S Pen kalemi bulunmaktadır. Ama biz yinede karşılaştırmak istedik.

Her iki telefonda büyük bir ekran bulunmaktadır. Note 8’de 6.3 inçlik oldukça dev bir ekran yer alıyor. Galaxy S9 Plus ise 6.2 inçlik bir ekrana sahiptir. Aralarında sadece 0.1 inçlik fark bulunuyor ve bu fark sizin dikkatinizi bile çekmeyecektir. Ekran özelliklerine devam edelim. Note 8’de 521 PPI, S9 Plus 531 PPI, Note 8 ekran/Gövde oranı yüzde 82.87, Galaxy S9 Plus ise yüzde 83.61’dir.

Batarya kapasitesine baktığımızda da Galaxy Note 8 ‘de 3300 mAh’lık bir batarya, Galaxy S9 Plus ise 3500 mAh’lık güçlü bir bataryaya sahiptir.

Hız konusunda ise Galaxy Note 8, 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Octa 6 GB RAM, Galaxy S9 Plus ise 2.8 GHz hızında çalışan 6 GB RAM’li Samsung Exynos 9 chipset bulunuyor.

Şimdi içinizden diyorsunuz ki yeter artık çok uzattın aklımızda tutamıyoruz. Bu seslerin geldiğini hissettiğimiz için fazla beyin yakmadan tablo olarak göstermek istedik.

GALAXY NOTE 8 GALAXY S9 PLUS Ekran Boyutu 6.3 inç 6.2 inç Piksel Yoğunluğu 521 PPI 531 PPI Ekran/Gövde Oranı Yüzde 82.87 Yüzde 83.61 Batarya Kapasitesi 3300 mAh 3500 mAh Arka Kamera 12 MP 12 MP İkinci Arka Kamera 12 MP 12 MP Ön Kamera 8 MP 8 MP Chipset Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 9 Series 9810 CPU Frekansı 2.3 GHz 2.8 GHz CPU Çekirdek 8 çekirdek 8 çekirdek Grafik İşlemcisi Mali G71 Mali-G72 RAM 6 GB 6 GB Dahili Depolama 64 GB 64 GB Hafıza Kartı Desteği Var Var 4.5G Teknolojisi CAT 16 CAT 18 İşletim Sistemi Android 7.1.1 Android 8.1 Oreo Suya Dayanıklılık Var Var Toza Dayanıklılık Var Var Parmak İzi okuyucu Var Var Fiyat 4199 TL 4499 TL

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy S9 Plus normal olarak her türlü yönden üstün gelmektedir. Arasındaki fark eğer sizi dokunmuyorsa kesinlikle S9 Plus’dan yana tercihinizi yapınız.

