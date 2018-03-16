Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus farkları (Beyin yakmadan karşılaştırma)

Galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus farkları (Beyin yakmadan karşılaştırma)

tarafından 16 Mart 2018 Tarihinde eklendi

Samsung Galaxy ile özellik farkları için size ufaktan bilgilendirmek istedik.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 Plus ve Galaxy S9 modelini tanıtmıştı. Bu iki yeni amiral gemisi model teknik özellikleri ile çok beğenildi. Bir ziyaretçimiz bize mail atarak Samsung galaxy Note 8 ile Galaxy S9 Plus arasındaki farkları yazmamızı istemiştir.  Sadece özellik karşılaştırması değil, fikirlerimizide iletmemizi istemiştir.

Aslında Bu iki telefonu karşılaştırmak tam doğru değil diyebiliriz. Note serisi telefonlar diğerlerinden farklı olarak S Pen kalemi bulunmaktadır. Ama biz yinede karşılaştırmak istedik.

Her iki telefonda büyük bir ekran bulunmaktadır. Note 8’de 6.3 inçlik oldukça dev bir ekran yer alıyor. Galaxy S9 Plus ise 6.2 inçlik bir ekrana sahiptir.  Aralarında sadece 0.1 inçlik fark bulunuyor ve bu fark sizin dikkatinizi bile çekmeyecektir. Ekran özelliklerine devam edelim. Note 8’de 521 PPI, S9 Plus 531 PPI, Note 8 ekran/Gövde oranı yüzde 82.87, Galaxy S9 Plus ise yüzde 83.61’dir.

Batarya kapasitesine baktığımızda da Galaxy Note 8 ‘de 3300 mAh’lık bir batarya, Galaxy S9 Plus ise 3500 mAh’lık güçlü bir bataryaya sahiptir.

Hız konusunda ise Galaxy Note 8,  2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Octa 6 GB RAM, Galaxy S9 Plus ise 2.8 GHz hızında çalışan 6 GB RAM’li Samsung Exynos 9 chipset bulunuyor.

Şimdi içinizden diyorsunuz ki yeter artık çok uzattın aklımızda tutamıyoruz. Bu seslerin geldiğini hissettiğimiz için fazla beyin yakmadan tablo olarak göstermek istedik.

 GALAXY NOTE 8GALAXY S9 PLUS
Ekran Boyutu6.3 inç6.2 inç
Piksel Yoğunluğu521 PPI531 PPI
Ekran/Gövde OranıYüzde 82.87Yüzde 83.61
Batarya Kapasitesi3300 mAh3500 mAh
Arka Kamera12 MP12 MP
İkinci Arka Kamera12 MP12 MP
Ön Kamera8 MP8 MP
ChipsetSamsung Exynos 9 Octa 8895Samsung Exynos 9 Series 9810
CPU Frekansı2.3 GHz2.8 GHz
CPU Çekirdek8 çekirdek8 çekirdek
Grafik İşlemcisiMali G71Mali-G72
RAM6 GB6 GB
Dahili Depolama 64 GB64 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
4.5G TeknolojisiCAT 16CAT 18
İşletim SistemiAndroid 7.1.1Android 8.1 Oreo
Suya DayanıklılıkVarVar
Toza DayanıklılıkVarVar
Parmak İzi okuyucuVarVar
Fiyat4199 TL4499 TL

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy S9 Plus normal olarak her türlü yönden üstün gelmektedir. Arasındaki fark eğer sizi dokunmuyorsa kesinlikle S9 Plus’dan yana tercihinizi yapınız.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir