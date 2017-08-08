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Galaxy Note 8 ile Galaxy S8 Plus arasındaki farklar

tarafından 8 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

Bir takipçimiz üst segment bir telefon almak istediğini ve ile Galaxy S8 Plus arasında kararsız kaldığınız yazmıştır.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 henüz resmi olarak tanıtılmadı.Galaxy Note 8 resmi olarak 23 Ağustos 2017 günü tanıtılacaktır.Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı talihsizlikten sonra Note 8 üzerine adeta titriyor diyebiliriz.Note 7’deki gibi yaşanacak bir sıkıntı daha Samsung’u çok zor duruma düşürebilir.Bunun için Note 8 sorunsuz olacak gibi duruyor.Note 8 için birçok gayri resmi telefon görüntüleri bulunmaktadır.

Son çıkan söylentilere göre Note 8 çerçevesiz olarak üretilecek.Şimdiden Galaxy Note 8 ile Galaxy S8 arasındaki farkları malesef sizlere yazamıyoruz.Resmi olarak Note 8 tanıtıldıktan sonra bu konu üzerinden Galaxy S8 mi yoksa Note 8 sorularına cevap vereceğiz.

Aslında bu iki telefonu aynı kategoriye koymak yanlış olabilir.Bildiğiniz üzere Galaxy’in Note serileri büyük ekranlı ve S Pen kalemli olarak üretilmektedir.Galaxy S8 Plus’a göre kıyasladığımızda otomatik olarak üstün olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.Tabi performans,tasarım ve en önemlisi fiyat olarak kıyaslama yapmamız gerekmektedir.

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