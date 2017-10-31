Galaxy Note 8 hızlı şarj olmuyor

Bir ziyaretçimiz Samsung Galaxy Note 8 aldığını ve hızlı şarj özelliğini aktif ettiği halde telefon çok geç şarj olduğunu, bu konusunda destek istdiğine dair maili bize göndermiştir.

Teknoscrool olarak araştırdığımızda Galaxy Note 8 modelinde ekstradan hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.Bu özelliği kullanmak için Ayarlar-Cihaz bakımı → Pil → Gelişmiş ayarlar sekmelerine giriş yapıp aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Tabi bu hızlı şarj özelliğini kullanmanız için bazı şartlar gerekmektedir.Eğer bu şartlar oluşmadığında bu özellik devre dışı kalabiliyor ve normal olarak şarj konumuna geçmektedir.İlk olarak hızlı şarj özelliğini kullanırken telefonun ısınmaması gerekmektedir.Yani bu özellik aktifken siz telefonda oyun oynamaya kalktığınızda otomatik olarak telefon normal değerden daha fazla bir ısı sıcaklığına ulaşacaktır.Isınma gerçekleştiğinde otomatik olarak hızlı şarj özelliği devre dışı kalıyor.Ayrıca telefonu şarja takıp telefonu koyduğunuz yerdeki sıcaklık ortamıda çok önemlidir.Koyduğunuz yer sıcak ise yine özellik devre dışı kalmaktadır.

Bu özellik sadece Note 8’in kendi şarj cihazı ile gerçekleşmektedir.Herhangi bir başka bir şarj cihazı kullandığınızda malesef bu özelliği kullanamazsınız.

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