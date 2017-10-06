Galaxy Note 8 hafıza kartı ve SIM kart takma (Resimli anlatım)

Bir ziyaretçimiz Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy Note 8 aldığını, SIM kart ve hafıza kartını nasıl takabileceği konusunda yardım istemiştir.

Samsung Galaxy Note 8 hem tasarımı hem özellikleri ile ön plana çıktı.Fakat fiyatı ile bütçeleri zorluyor diyebiliriz.Galaxy Note 8 ve diğer yeni tüm akıllı telefonlar artık SIM kart takma işlemleri aynı olarak gerçekleşmektedir.Nano SIM kart ile çalışan Galaxy Note 8 için SIM kartınızı nano haline getirmeniz gerekmektedir.Telefoncular 5 TL karşılığında Nano SIM kart haline getirebiliyor.Eğer 4.5G aboneliğiniz yoksa bağlı olduğunu GSM operatörüne giderek ücretsiz olarak SIM kartınızı alabilirsiniz.SIM karttan sonra Galaxy Note 8 hafıza kartı takmak istiyorsanızda eklemiş olduğumuz fotoğrafta detaylı olarak bilgi vermektedir.

Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Not-1: SIM kart yuvasını çıkarmak için kutu içeriğinde özel demir ince çubuk olacaktır.Bunun haricinde başka herhangi bir madde ile çıkarmaya çalışmayınız.İğne ile açmaya çalıştığınızda sivri uçlu olduğu için yuvaya zarar verebilir ve SIM kartı bir daha çıkarmama ihtimalinizin bulunduğunu söyleyelim.

NOT-2: Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama → Depolama ayarları →SD kart → ÇIKART üzerine dokunun.

NOT-3: Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin. Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama →→ Depolama ayarları →SD kart → Biçimlendir üzerine dokunun.

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