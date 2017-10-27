Galaxy Note 8 ekran koruma arka ve yan koruma filmi

Samsung Galaxy Note 8 tasarımı ve teknik özellikleri ile birçok teknoloji tutkunlarının hayalleri arasında yer almaktadır.

Note 8 modeli 4999 TL’den satılınca bu telefonu almak bir dert, taşıması bir dert olmaktadır.Bu telefonu aldıktan sonra iş bitmiyor.Mecburen bu telefonu çok dikkatli korumanız gerekmektedir.6.3 inçlik bir ekran boyutuna sahip olunca telefonu cepte taşımak bir hayli zordur.Çoğu zaman elimizde taşıyacağımız için telefonu düşürdüğümüzde büyük maddi hasarlar ile karşılaşmamak elde değil.

Bu kadar pahalı olunca mecburen kılıflı kullanmanız gerekiyor.Fakat kılıflı kullanınca telefonun keyfini pek çıkartılamadığı için alternatif olarak film kaplama tercih edilmektedir.Samsung’un resmi aksesuar satış sitesi olan samsungwa.com adresinde Galaxy Note 8 için Full Body Film bulunmaktadır.Bu komple ekran koruyucusu jelatin olmadığı gibi yumuşak yapısı sayesinde darbe emici özelliği bulunuyor.Bu sayede telefonunuzun en az zarar görmesini sağlayacaksınız.Ön, arka ve yanları kapsayan bu film ile kenarlardan darbe alımınıda engellemektedir.Nano teknoloji sayesinde 24 saat içinde üzerinde oluşan çizikler gözle görülür şekilde ortadan kayboluyor.

Wrapsol Galaxy Note 8 ekran koruyucu 99 TL’den satılmaktadır.Eğer ben telefonu kılıflı kullanamıyorum diyorsanız bu ekran koruyucu tam size göre diyebiliriz.

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