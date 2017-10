Galaxy Note 8 ekran kapalı not alma

Samsung Galaxy Note 8 modelinde ekran kapalı not alma özelliği çok beğenildiğini söyleyebiliriz.

Note 5’de tanıştığımız bu özellik pratik olarak not alamamıza yaramaktadır.Note 8 ekran kapalı not oluşturma hakkında sizlere detaylı bilgi vermek istiyoruz.Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize her zaman ki gibi yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

– Ekran kapalıyken S Pen’i çıkarın veya ekrana S Pen tuşunu basılı tutarken S Pen ile ekrana dokunun.

– Not yazın veya çizin.

– Sayfayı genişletmek için üzerine dokunun.

– Notu Always On Display üzerine sabitlemek için → ALWAYS ON DİSPLAY’E SBTLE üzerine dokunun. Sabitlenen not, henüz kaydedilmeyecektir.

– Notu kaydetmek için NOTLAR’A KYDT üzerine dokunun veya S Pen‘i yuvasına yeniden takın. Not, Samsung Notes → KOLEKSİYNLR → Ekran kapalı notu içine kaydedilecektir.

Bu özellik etkinleştirilmemişse özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → S Pen ve sonra Ekran kapalı notu üzerine dokunun

