Galaxy Note 8 ekran görüntüsü alma (Basit yöntem)

Samsung Galaxy Note 8 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Samsung’un yeni amiral gemisi Note 8 tanıtıldıktan sonra bu telefonun teknik özellikleri ve tasarımı çok beğenildi.Galaxy Note 8 modeli 4999 TL’den ön sipariş alımına başlandı.Bir süre sonra ise Galaxy Note 8 raflardaki yerini alacak.Teknoscrool.com olarak Galaxy Note 8 gibi akıllı telefona ilk kez sahip olacaksanız note 8 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda size kısa bilgi vermek istedik.

Samsung Galaxy Note 8 ekran görüntüsü almak için birkaç adımı bulunmaktadır.Sensörler yardımı ile de alabilirsiniz fakat bize size en kolay yönteminden bahsetmek istiyoruz.Hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy Note 8 ekran görüntüsü almak için ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.Alınan ekran görüntüsü bildirim ekranına düşecektir.Bu ekranda isterseniz alınan görüntüyü kırpabilir yada sosyal medya paylaşımlarına gönderebilirsiniz.

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