Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 tanıtıldıktan sonra bu telefonu almak isteyenler sabırsızlıkla teknik özelliklerini incelemektedir.

Büyük ekranlı telefon kullanmayı seviyorsanız Note 8 sizin için diyebiliriz.Tabi bzı güzelliklerinde iyi bir fiyatı olmak zorundadır.Galaxy Note 8 ön sipariş alım fiyatı 4999 TL olarak açıklandı.Bu telefonu sipariş vermek istiyorsanız mecburen iyi bir koruma sağlamanız gerekmektedir.

Galaxy Note 8 kılıf çeşitleri Samsung’un resmi internet sitesinden açıklandı.Note 8 büyük ekranlı bir telefon olduğu için taşıması ve koruması diğer telefonlara göre zor olacaktır.Bildiğiniz üzere Super AMOLED ekran değişim fiyatları dudak uçuklatmaktadır.Hele bir de Galaxy Note 8’in başına böyle birşey gelirse sizi çok üzerebilir.Galaxy Note 8 için en popüler kılıf çeşitleri olarak kesinlikle Clear View kapaklı kılıfı beğenilecektir.Hem telefonu baştan aşağı koruyor hem de led ekranı kapağa yansıttığı için kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.Ayrıca Galaxy Note 8’de bir film yada video izlemek istediğinizde bu kılıf sayesinde destekli bir tutuş açısı yakalayabiliyorsunuz.

Galaxy Note 8 Clear View kapaklı kılıf fiyatı resmi olarak fiyatı yazmıyor.Resmi olarak satışa çıktıktan sonra Galaxy Note 8 aksesuar fiyatları da daha net olacaktır.

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