Galaxy Note 8 acil durum modu açma ve kapatma

Samsung Galaxy Note 8 acil modu açma ve kapatma konsuunda detaylı bilgi arıyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Akıllı telefonlar hayatımızın büyük bir kısmını ele geçirdi diyebiliriz.Her türlü işimizde kullandığımız akıllı telefonların tek dezavantajı şarj sürelerinin kısa gitmesidir.Samsung Galaxy Note 8 pil tüketimini azaltmak için acil durum moduna alabilirsiniz.Acil mod durumu birçok işlemi kısıtlıyor.Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da daha fazlasını yapabilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Acil durum modunu etkinleştirmek için Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine

dokunun.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, Üç nokta üst üste→ Acil modu devre dışı bırak üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından Acil mod üzerine dokunun.

Not: Samsung Galaxy Note 8 ile yaşadığınız herhangi bir sorun olursa bize yazabilirseniz çok seviniriz.

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