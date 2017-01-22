Galaxy Note 5,S7 Edge ve S7 Nougat güncelleme sonrası nasıl

Android’in son sürümü olan Nougat sürümü yavaş yavaş tüm akıllı telefonlara gelmeye başladı.

İlk olarak General Mobile kullanıcıları Nougat sürümüne kavuştuktan sonra diğer markalar ise nougat çalışmalarını tamamlayıp telefonlarına yaymak istiyor.Özellikle Samsung Galaxy S7,S7 Edge ve Galaxy Note 5 modellerinin Nougat güncellemesi ne zaman geleceği çok merak ediliyordu.Son çıkan haberlere göre Galaxy Note 5, S7 edge ve S7 modellerine şubat ayının 3.haftası geleceği belirtiliyor.Tabi bu güncelleme sonrasında ise herhangi bir sorun olup olmayacağı araştırılacaktır.Bildiğiniz üzere komple güncelleme sonrasında telefonlarda performans ve şarj süresi azalma gibi sorunlar olmaktadır.

Teknoscrool.com olarak Galaxy S7,S7 edge ve Note 5 modellerine Nougat güncellemesi geldikten sonra güncellemeyi yapanlardan yorumlar bekleyeceğiz.Özellikle bu 3 modelin şarj sürelerinin nasıl olduğu ve performans olarak nasıl etkilendiğine dair yorumlarınızı bekliyoruz.

Yapacağınız yorumlardan sonra Nougat sürümüne geçiş yapıp yapma konusunda kararsız kalacaklara yol göstermiş olacaksınız.

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