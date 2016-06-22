Galaxy Note 5 Wİ-Fİ bağlantı sorunu ve çözümü

Galaxy Note 5 Wİ-Fİ sorunu nasıl çözülür?

Samsung Galaxy Note 5 telefonu şuan note serileri arasın en güçlü olanı olduğunu söyleyebiliriz.Note 5 modeli hem tasarımı ile hem donanımı ile birçok kişi tarafından alınmaktadır.Ziyaretçilerimizden genellikle Galaxy Note 5 Wİ-Fİ bağlantısı kopma sorunu yaşadığını ve nasıl çözebileceğini konusunda yardım istemiştir.İnternette Galaxy Note 5 sorunları olarak en çok gelen şikayetler arasında yer aldığını görmekteyiz.

Galayx Note 5 kullanıcıları Wİ-Fİ ile internette bağlı iken bir anda bağlantının koptuğunu ve devamında Wİ-Fİ modemi görmediğinide yazmıştır.

Galaxy Note 5 Wİ-Fİ bağlantı kopma sorunu çözüm yöntemleri

İlk olarak telefonuzdan Wİ-Fİ ayarlarına girerek bağlı olduğu modemi unutun işlemini gerçekleştiriniz.Daha sonra kendi modeminizi kapatın ve 1 dakika sonra açtıktan sonra tekrardan bağlanın.

İkinci yöntem ise en çok çözüm olan yöntem olduğunu yazmaktadır.Cihazınızın ayarlarına giderek Güç Tasarrufu modunu kapalı hale getirin. Cihazınızda ki bu özellik cihazınızın şarjının tükenmesin sağladığı gibi bazen’de wi-fi bağlantılarında sorun yaratmaktadır

Üçüncü yönteme geldiğinizde hala sorununuz devam ediyorsa Ayarlar > Wi-fi > Bağlı olduğunuz modem‘in adına tıklayarak Gelişmiş Ayarlara giriş yapaınız.Daha sonra ağ ayarlar pencesinde DNS adresi olarak 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 yapınız.

Yukarıdaki yöntemleri denediğiniz halde sorununuz devam ediyorsa telefonuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi tavsiye ediyoruz.

Yazdıklarımızı deneyen ziyaretçileriimizden olumlu yada olumsuz sonuç aldıklarına dair geri dönüş bildirirlerse çok seviniriz.Bu sorun ile başka karşılaşan kişilere yardımcı olmuş olursunuz

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